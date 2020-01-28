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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يطمئن على الجالية المصرية في الصين

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:20 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا بالسفير محمد البدري، سفير مصر بالعاصمة الصينية بكين؛ للاطمئنان على الجالية المصرية في جمهورية الصين الشعبية، بعد توارد الأنباء عن انتشار فيروس "كورونا" في عدد من المناطق هناك.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن السفير محمد البدري طمأن رئيس الوزراء على حالة جميع المصريين في الصين، مؤكدًا أن السفارة على تواصل مستمر معهم، وأنه لا توجد إصابات حتى الآن بينها بفيروس "كورونا"، كما أن فريق عمل السفارة المصرية ببكين، والقنصلية العامة بشنغهاي في الصين متواجدون لتقديم المساعدة لأي من أفراد الجالية على مدار اليوم.

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