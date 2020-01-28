ياسر جلال ومي عمر في «الفتوة» (صور)

يخوض الفنان ياسر جلال، سباق رمضان 2020، بمسلسل "الفتوة" وتشاركه البطولة الفنانة مي عمر وتدور أحداثه في مطلع القرن الماضي وتحديدا عام 1900 حول الحارة المصرية قديمًا.وحصل "الدستور" على صور لبطلي العمل من داخل الكواليس، حيث ظهر ياسر جلال يرتدي جلبابا أسود وعمامة بيضاء، وتظهر مي عمر مرتدية عباءة.ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسر جلال ومي عمر، كل من أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، مجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، ليلى أحمد زاهر، عهدي صادق وعدد آخر من الفنانين.