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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على بطلة فيديو تعذيب اليتيمات بـ«نهر الحياة»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:09 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
سارة الوردانى
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ألقت الأجهزة الأمنية بقسم أول العاشر من رمضان، القبض على المتهمة فى واقعة تعذيب اليتيمات بدار "نهر الحياة"، عقب تداول فيديو التعذيب على مواقع التواصل الاجتماعى، واتخاذ مديرية التضامن بالشرقية إجراءات حاسمة ضدها.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بالقبض على " أ.إ" مديرة دار نهر الحياة، والتى ظهرت فى واقعة التعذيب المتداولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تضرب إحدى الفتيات ضربًا مبرحًا، بعد أن أمرت النيابة العامة بضبطها وإحضارها على خلفية المحضر رقم 1161 لسنة 2020 جنح قسم أول العاشر من رمضان.

كان محمد كمال الدين حجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أحال في وقت سابق، واقعة تعدى إحدى مشرفات دار أيتام بمدينة العاشر من رمضان، بالضرب المبرح على فتاة يتيمة من نزيلات المكان، للنيابة العامة.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى إنه تم إيفاد لجنة من مديرية التضامن، للتحقيق العاجل فى الواقعة، بعد وصول شكاوى بتداول مقطع فيديو لواقعة التعذيب على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا الحرص على حل جميع المشكلات والشكاوى التى ترد أو يتم تداولها عبر سوشيال ميديا أو المواقع الإخبارية.

وأوضح أن وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج، قررت إقالة مجلس إدارة الدار كاملا وتعيين آخر بديل.

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