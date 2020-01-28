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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس السيادة السوداني يتسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:04 م
عبد الفتاح البرهان،
عبد الفتاح البرهان،
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص السودان على تعزيز علاقاته الثنائية وترقية سبل التعاون مع كافة الدول، بما يحقق المصالح المشتركة.

ووجّه البرهان لدى تسلمه، الثلاثاء، أوراق اعتماد سفراء كل من جمهورية جنوب السودان، تشاد، زامبيا، بوركينا فاسو، بيلاروسيا، جمهورية البوسنة والهرسك، وزارة الخارجية بتطوير علاقات السودان مع تلك الدول، وتوطيد التعاون والتنسيق معها في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من ناحيته، أكد كاو ناك مبير، سفير جنوب السودان في الخرطوم، في تصريح صحفي عقب مراسم تسليم أوراق الاعتماد، أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، خاصة التجارة والتعليم والثقافة وتنفيذ اتفاق الحريات الأربع، بما يمكن شعبي البلدين من العيش بحرية في بلديهما.

وأكد عزم رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، تحقيق السلام والاستقرار بالسودان، باعتباره يمثل استقرارا لدولة الجنوب.

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