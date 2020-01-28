غدًا.. انطلاق تدريب للمعلمين على أنشطة «توكاتسو»

تجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبا لمعلمي المدارس المصرية اليابانية بالأكاديمية المهنية للمعلمين على طرق التدريس الحديثة وأنشطة التوكاتسو، بحضور السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي.ويعقد التدريب بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة 11 ظهر غدٍ الأربعاء الموافق 29 يناير 2020.