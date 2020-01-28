«صندوق النقد»: زيادة مستويات الدّين قد تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي

حثّ صندوق النقد الدولي الثلاثاء، صُنّاع السياسات على مراقبة نقاط الضعف المالية مثل زيادة مستويات الدين التي قد تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي في الأجل المتوسط، وقال إن الحل لا يكمن في مزيد من التيسير النقدي.أضاف المقرض العالمي في أحدث توقعاته، أن الاقتصاد العالمي سينتعش قليلا خلال العامين الحالي والمقبل، لكن بمستوى يقل عما توقعه في وقت سابق، وذلك بعد أن أدى التيسير النقدي العالمي إلى دعم النمو العام الماضي.وقال الصندوق: إن النمو العالمي كان سيكون أقل بمقدار نصف نقطة مئوية في غياب إجراءات العام الماضي الذي شهد أكبر إجمالي تخفيضات لأسعار الفائدة في اقتصادات الأسواق المتقدمة، والناشئة على حد سواء منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.وكتب توبياس أدريان مدير قسم أسواق النقد والمال في صندوق النقد ونائبه فابيو ناتالوتشي في تدوينة أن مزيدا من التيسير المالي العالمي في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية، مع زيادة مواطن الضعف المالية قد يهدد النمو على المدى المتوسط.وقال أدريان وناتالوتشي: إن أسعار الفائدة زادت بالفعل في السوق الأمريكية ذات العوائد المرتفعة وفي أسواق سندات الشركات الصينية سواء داخل الصين أو خارجها، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة.