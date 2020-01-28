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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. الحكم في قضية الاستيلاء على أموال «العامرية للصناعات الدوائية»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس مد أجل حكمها على 7 متهمين بالاستيلاء على أموال شركة العامرية للصناعات الدوائية لجلسة، الغد الأربعاء.

صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي ومحمد أحمد راشد وأمانة سر ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول، أن المتهمين بصفتهم موظفين بإحدى الشركات المساهمة شركة العامرية للصناعات الدوائية استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال الشركة جهة عملهم، بأن استولوا على بضائع قيمتها ٦٢١ ألف جنيه باستصدار قسائم بيع بأصناف بضائع على ذمة تسليمها لعملاء الشركة جهة عملهم على خلاف الحقيقة، وقدموها للمختصين من أمناء المخازن بجهة عملهم لصرفها.

واستولى عليها دون سداد مقابلها، بالإضافة إلى تزوير في محررات لإحدي الشركات وهي قسائم البيع الخاصة بالشركة بأسماء عملائها بما يفيد طلبهم من بضائع على خلاف الحقيقة، وقدمها لأمناء المخازن بجهة عمله لاستلام البضائع بقصد الاستيلاء عليها وأعادوا للشركة قسائم البيع، بعد أن مهروها بخاتم مقلد علي عملاء الشركة بما يفيد استلامهم تلك البضائع على خلاف الحقيقة إخفاء واقعة الاستيلاء.

واستمعت النيابة العامة لأقوال أحمد يونس مدير مبيعات بشركة العامرية للصناعات الدوائية، والذي قال إنه بإجراء المراجعة الدورية لقسم المبيعات بالشركة جهة عمله تبين تحرير المتهمين مندوبي المبيعات بالشركة طلبات وهمية لعملاء الشركة من الصيدليات، وتمرير تلك الطلبيات إلى الحاسب الآلي واستصدار فواتير بها واستلامهم مشمولها من مخازن الشركة والاستيلاء عليها لأنفسهم.

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