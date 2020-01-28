«الوفد» يطالب بإجراءات وقائية للتعامل مع السائحين القادمين من الصين

طالبت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل مع السائحين القادمين من الصين خلال الفترة الحالية، وذلك لمنع انتقال الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد داخل مصر.وقالت أمل رمزي، في بيان اليوم الإثنين، إن فيروس كورونا تسبب في حدوث حالة من الرعب في العالم، وخاصة في أوروبا بعد انتشاره بصورة مخيفة داخل الصين، محذرة من تطور المرض وانتشاره بشكل موسع على مستوى العالم لما له من تأثيرات سلبية على حركة السياحة العالمية والمصرية في الوقت نفسه.وطالبت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد سلطات المطارات المصرية والموانئ البحرية، باتخاذ كل الإجراءات الوقائية المناسبة لفحص الأشخاص القادمين من الصين إلى مصر بشكل كامل، والتأكد من خلوهم من أي أعراض قد تكون منسوبة للفيروس الجديد.وأضافت أن خطورة انتشار الفيروس كبيرة جدًا، لأن سوق السياحة الصينية يصدر للعالم كله ومن بينه مصر نحو ما يقرب من 180 مليون سائح سنويًا حول العالم.وانتشر خلال الأيام الماضية فيروس "كورونا" من نوع جديد داخل مقاطعة ووهان الصينية، ما أسفر عن وفاة عدد من الحالات، وعزل ما يقرب من 50 مليون شخص في الحجر الصحي الآن في الصين بسبب هذا المرض، كما توجد الكثير من حالات الإصابة والاشتباه بإصابة حالات أخرى في دول أوروبا.