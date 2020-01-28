سبب تأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

كشف محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن سبب تأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، يرجع لعدم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الإجابات.وأوضح عطية سبب التأخير أن محافظة القاهرة تختلف عن باقي محافظات الجمهورية، فهي تعد أكبر محافظة لاحتوائها على 32 كنترولا فرعيا لتصحيح الامتحانات، إلى جانب كنترول المديرية الرئيسي، ما يتسبب في تأخير اعتماد النتيجة حتى الآن.وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة:"ممكن تبقى في إدارات خلصت تصحيح وإدارات لأ، في النهاية لما نجمع كل الإدارات بشكل كامل يمكن اعتماد النتيجة وتحديد موعد إعلانها، لكن منقدرش نحدد موعد دلوقتي إلا لما نجمع النتيجة كلها وتكون تحت إيدينا كاملة".