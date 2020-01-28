صرف أدوية مجانية بـ60 ألفًا في قافلة طبية بسمنود

شهدت القافلة الطبية البيئية التى نظمتها جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، إلى محلة زياد مركز سمنود بمحافظة الغربية، توقيع الكشف الطبى على أكثر من 1300 حالة من أهالى القرية فى مختلف التخصصات الطبية، وتم صرف الأدوية بالمجان بقيمة 60 ألف جنيه.تأتي القافلة استكمالًا لدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة أهالى قرى ومراكز محافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة في مركز ومدينة سمنود، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والهيئة العامة لتعليم الكبار.وشارك فى القافلة الدكتور أحمد زكى منصور الأستاذ بكلية التربية، والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة، وجمع من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.