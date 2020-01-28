سمير مهنا رئيسًا للإدارة المركزية لإعلام وسط الدلتا

أصدر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، قرارًا بندب سمير خطاب مهنا مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الدلتا بالمستوي الوظيفي "مدير عام"، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا بقطاع الإعلام الداخلى.يذكر أن مهنا من أبناء مركز قطور بمحافظة الغربية، وسبق أن تدرج فى عدة وظائف، منها مدير مركز إعلام بسيون وكفرالزيات، ومدير مجمع إعلام طنطا، ثم مدير عام إعلام لمحافظات وسط الدلتا ومقره طنطا، حتى صدور القرار المتقدم.