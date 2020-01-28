مجلس التعاون الخليجي يبحث سبل التعاون مع فلسطين

حثّ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مجلس التعاون ودولة فلسطين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، أن السفير الفلسطيني أشاد بالجهود التي بذلها الأمين العام خلال فترة عمله أمينًا عامًا لمجلس التعاون لتعزيز العلاقات الخليجية الفلسطينية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.