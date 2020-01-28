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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«باربي» تكشف رؤية جديدة فى عالم الموضة والجمال

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:25 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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أعلن صناع الدمية الشهيرة باربي، خططهم للكشف عن مجموعة جديدة من الدمى، إحداها مصابة بالبهاق وأخرى بدون شعر، وثالثة بأطراف صناعية، في محاولة لجعلها أكثر تمثيلًا لمختلف الفئات، وتقديم رؤية متعددة وشاملة الأبعاد للجمال والأزياء.

وأوضحت شركة ماتيل، ومقرها كاليفورنيا، أن الهدف من ذلك هو تقديم رؤية متعددة الأبعاد للجمال والأزياء وتمثل التنوع العالمي والشمولية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ليزا ماكنايت، نائبة الرئيس الأولى ورئيسة مجموعة "باربي" العالمية، قولها: "لقد التزمنا بزيادة التنوع في خطنا الجديد، وسنعرض جميع أشكال الجمال المختلفة الموجودة".

ولفتت إلى أنه سيتم طرح الدمى الجديدة، والتي تشمل دمية "كين" ذات الشعر الطويل، وباربي مع ساق اصطناعية، على مدار عام 2020، مع إطلاق دمية البهاق في الربيع.

وأوضحت الشركة المصنعة أنها تأمل في أن تسمح الدمية للأطفال بلعب المزيد من القصص التي يرونها في العالم من حولهم.

وتنوعت إصدارات شركة ماتيل على مدى السنوات الـ5 الماضية، حيث كشفت النقاب عن دمى مع مجموعة من ألوان البشرة، وملمس الشعر، وأحجام الجسم وأشكال الوجه المختلفة.

وأصدرت الشركة في عام 2019، بعد تعاونها مع الناشط المراهق جوردان ريفز، باربي على كرسي متحرك، وحصدت هذه الفكرة أعلى المبيعات في بريطانيا، بحسب الشركة.

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