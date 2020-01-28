«بيت القبطية» الأكثر مبيعًا داخل جناح «المصرية اللبنانية»

شهد جناح الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، في يومه السابع، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.ويشمل كتيبات الدار المصرية اللبنانية مجموعة من الكتب والروايات المختلفة، وكان أكثر ما جذب الشباب من الروايات والكتب هي "بيت القبطية"، للكاتب أشرف عشماوي، وجميع إصدارات إحسان عبدالقدوس.وقال تامر عبدالكريم، مدير مبيعات الدار المصرية اللبنانية لـ"الدستور": "إن الأكثر مبيعًا في دار المصرية اللبنانية على مستوى الروايات هي "بيت القبطية" للكاتب أشرف عشماوي، وأيضًا جميع إصدارات إحسان عبدالقدوس".وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.