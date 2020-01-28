ميناء دمياط يجتاز المراجعة البينية

قال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري وليد عوض، إن نجاح الهيئة فى اجتياز المراجعة البينية التي قامت بها "هيئة اللويدز" ريجستر- التي تعد من أكبر جهات الإشراف الدولية المتخصصة والمانحة لشهادة الجودة، يرجع إلى التدريب المستمر والاهتمام بالعنصر البشري، والتأكد من سلامة البنية التحتية، ومعايرة المعدات، والقياس المستمر للحفاظ على كفاءتها.جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء وفد هيئة اللويدز الذى يزور الميناء بهدف عمل المراجعة البينية لشهادات الجودة.وقام الوفد على مدار ثلاثة أيام، بالتفتيش على كل أنشطة الميناء، واختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات في التعامل مع مختلف المواقف، وقياس مدى التوافق مع الأنظمة الثلاثة، ومدى تفعيل منظومة الجودة على كل الأنشطة، لكسب ثقة العملاء والعمل على الوفاء بمتطلباتهم.