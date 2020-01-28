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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

سعيد توفيق: حسن طلب يتأمل لغة الشعر نفسه

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:32 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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أدار الدكتور سعيد توفيق، اللقاء الفكري للشاعر حسن طلب، قائلًا إن إنتاج "طلب" غزير ويستحق الاحتفاء به، موضحًا أن طلب يتأمل لغة الشعر نفسه.

وأشاد توفيق، خلال كلمته باللقاء الشعري لحسن طلب، والذي أقيم بقاعة الشعر ضمن فعاليات معرض الكتاب، بالمحطة الإبداعية لطلب، مؤكدًا أنه يستحق الكثير.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
سعيد توفيق: حسن طلب يتأمل لغة الشعر نفسه
سعيد توفيق: حسن طلب يتأمل لغة الشعر نفسه
سعيد توفيق: حسن طلب يتأمل لغة الشعر نفسه
سعيد توفيق: حسن طلب يتأمل لغة الشعر نفسه
سعيد توفيق: حسن طلب يتأمل لغة الشعر نفسه
سعيد توفيق: حسن طلب يتأمل لغة الشعر نفسه

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