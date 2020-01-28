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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

صالح ومحمد.. صديقان فى رحاب السيدة نفيسة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:29 م
صالح ومحمد
صالح ومحمد
دعاء راجح
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أمام مسجد السيدة النفسية يجلسان، في انتظار انطلاق الاحتفال بالمولد، جاءا إليه من محافظتى المنيا وبنى سويف، حبًا فى صاحبة المقام الرفيع "السيدة نفسية"، إنهما صالح ومحمد، اللذان جمعتهما الصداقة في رحاب السيدة.

وعن عشق السيدة نفيسة، يقول صالح فتح الله، إنه يأتي من محافظة بني سويف، من أجل الاحتفال بالمولد كل عام منذ 10 سنوات، مبينًا أنه لم ينقطع عن حضور الاحتفال لعام واحد.

وأضاف لـ"الدستور" أنه يواصل الحضور خلال أيام المولد، قائلًا:"بوصل من مسجد السيدة نفيسة قبل المولد بيوم وأفضل حتى انتهاء المولد وأرجع بني سويف تانى".

وفي السياق ذاته، تابع محمد عبدالواحد، الذي يأتي من محافظة المنيا، أنه يحضر إلى مسجد السيدة نفيسة قبل الاحتفال بالمولد بيوم، ثم يعود إلى المنيا، ويستمر في ذلك خلال أسبوع الاحتفال، قائلًا"كل فترة المولد بسافر كل يوم وأرجع تاني كله في حي السيدة نفسية".

وأوضح "محمد" لـ"الدستور" أنه حضر إلى مولد السيدة نفيسة منذ 15 عامًا، مبينًا أنه خلال فترة بقائه في الاحتفال بمولد السيدة نفيسة، تعرف على "صالح"، وأصبحًا صديقين مقربين، قائلًا: "أتعرفت على صالح في رحاب السيدة وصداقتنا دامت من 10 سنين في حب الله".

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