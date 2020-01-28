عبور 51 سفينة قناة السويس من الاتجاهين

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 51 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3.6 مليون طن، وعبر من الشمال 23 سفينة بحمولة 1،424 مليون طن، كما عبر من الجنوب 28 سفينة بحمولة 1،785 مليون طن، هو ما يكشف قدرة القناة على استقبال أعداد كبيرة من السفن العملاقة.وأضاف أن القطاع الشمال للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموانئ بورسعيد شهد تداول 28 سفينة اليوم الثلاثاء.وتابع أن سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.وأوضح أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات و3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة.وأكد أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية في الميناء؛ لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.