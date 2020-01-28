عبدالعال: مصر تشهد تنمية غير مسبوقة فى قطاع الصناعة

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال أن الصناعة المصرية والتنمية الاقتصادية تشهدان اهتمامًا واسعًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الرئيس يهتم بشكل واسع بالصناع، ومؤكدًا أن مصر تشهد تنمية غير مسبوقة حاليًا.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، والتي تتعلق بسياسة الحكومة بشأن الطرق وإصلاحها، ومشكلة القمامة وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها.بالإضافة إلى مشكلة مياه الأمطار، وسوء تعامل المحليات، وعدم الاستفادة منها، ونقل الورش والمنشآت الصناعية خارج الكتل السكنية، وتقنين وضع اليد على الأراضي أملاك الدولة، وأسعارها في ظل الظروف الصعبة للمواطنين، والانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى والمدن، وعدد من المشكلات في محافظات الجمهورية التي تتعلق باختصاص الوزارة.وأشاد بمبادرة البنك المركزي لمساعدة المصانع المتعثرة، وتمويل سبل الخروج من أزمتها التي تعرضت لها منذ سنوات، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء منظومة متكاملة لحل مشكلة القمامة.