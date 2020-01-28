سقوط ديلر «أبوشعلان» فى قبضة أمن الإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط "سالمان. م. س. س" 24 سنة، ومقيم بعزبة أبو شعلان التابعة لقرية السبع آبار الشرقية بدائرة مركز الضواحي، وبحوزته 7 طرب حشيش ومبلغ مالي، وهاتف محمولتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار على عملائه المدمنين، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه من المخدر، والهاتف المحمول؛ لسهولة التواصل مع عملائه مدمني المخدرات.تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.