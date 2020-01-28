أسباب تحفظ «النقض» على متهم فى قضية «فساد الداخلية»

تحفظت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، على المتهم نبيل خلف، الصادر ضده حكم بالسجن 3 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الداخلية"، بعد أن سلم نفسه للمحكمة، حتى لا يسقط حقه فى الطعن وفقًا لما ينص عليه القانون.وقال مصدر قضائي إنه تم ترحيله للسجن، حتى تفصل محكمة النقض على طعنه ضد حكم سجنه فى القضية.كانت محكمة النقض، قد أجلت النظر في الطعن المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق و8 آخرين على حكم تغريمهم 500 جنيه وتغريم مدير الحسابات مبلغ 62 مليون جنيه مصري و120 ألفًا و212 جنيهًا، إلى جلسة 24 مارس المقبل؛ للحكم.كانت النيابة العامة قد تقدمت بإجراءات الطعن على حكم محكمة جنايات الجيزة، الصادر في مايو 2019 برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و8 آخرين، وتغريم كل منهم 500 جنيه عن تهمة الإهمال، ومعاقبة نبيل خلف بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفًا و212 جنيهًا، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.وكان قاضي التحقيق قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.وأسندت التحقيقات للعادلي مسئوليته عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.