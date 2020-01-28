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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن تتخذ الإجراء القانونى فى واقعة دار «نهر الحياة» للأيتام

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:17 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة بدار "نهر الحياة" لرعاية الأيتام فى العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، للضرب بالعصا من قبل مشرفة الدار، حيث تمت إحالتها للنيابة، وتم تحرير محضر رقم ١٠٦١ لسنة ٢٠٢ج جنح أول عاشر.

وقال محمد العقبى، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعى، إن هذا الفيديو تم تداوله منذ عدة أيام، وعلى الفور اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.

وأضاف العقبي، في بيان، أنه ستتم إقالة مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة جديد.

وتفاعل مع المقطع عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين أعربوا عن غضبهم لما اقترفته السيدة في حق الفتاة التي لم تحرك ساكنًا في مقطع الفيديو، فيما ثارت الفتيات الأخريات منددات بضرب السيدة للفتاة، بالصراخ والعويل.

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