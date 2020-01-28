طارق الشناوي: سناء جميل لا تُقلد

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه كان هناك تقصير كبير بعدم تكريم الفنانة سناء جميل، قبل رحيلها باستثناء الجوائز الأربع التي حصلت عليها.وأضاف الشناوي، خلال الندوة التي عقدت اليوم الثلاثاء، على هامش معرض الكتاب بحضور المخرجة روجينا باسيلي، إن سناء جميل لا تُقلد لأنها فنانة موهوبة تملك أدوات لا يملكها غيرها وهي الحرفية والتحليق الإبداعي.وذكر أن حبها للفن دفعها إلى عدم الإنجاب وهو خطأ اعترفت به في نهاية حياتها.من جانبها، قالت روجينا صاحبة فيلم "حكاية سناء"، إن عمل فيلم عن سناء جميل كان حلما وجاءت الفكرة بعد وفاتها من خلال زوجها.