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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

السجينى: «أملاك الدولة» يجب أن يتم بالتوافق بين البرلمان والحكومة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:15 م
النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة اجتمعت مع عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، واتفقوا على ملامح مشروع بشأن إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف باسم "تقنين الأوضاع".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال، وبحضور اللواء محمود الشعراوي، وزير التنمية المحلية، لافتًا "ما أعتقدتش حد في مصر عمل كل هذه الاجتماعات لاستيعاب الملف بالشكل ده".

وأوضح أن اللجنة قررت عقد جلسة استماع مع المحافظين؛ لعرض ما انتهت اللجنة إليه فى هذا الملف، ولكنها اتخذت قرارًا آخر لإرجاء الجلسة لترتيبات أخرى، مشددًا على "هذا الملف لا بد أن يخرج متسقًا بين البرلمان والحكومة، والبرلمان جاهز لهذا الأمر، وفاهمينه وقادرين نحله بنسبة 100%، الملعب الآن في يد الحكومة".

وقال النائب أحمد السجينى إنه على المستوى النوعى كانت لدى اللجنة فلسفة، وهى أن هذا التشريع حساس، ويتعامل مع ملف حساس، فيجب أن يخضع لأكبر كم من المناقشة، لننجح فيما فشلت فيه الحكومات السابقة، موضحًا: "عقدنا مع الحكومة اجتماعات، على مدار سنتين".

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