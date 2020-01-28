حسن طلب فى ضيافة قاعة الشعر بمعرض الكتاب (صور)

استضافت قاعة الشعر ببلازا 1، اليوم الثلاثاء، الشاعر حسن طلب، ضمن فعاليات "اللقاء الشعري"، ويدير سعيد توفيق، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51.ومن المقرر أن يتحدث الشاعر حسن طلب عن رحلته فى عالم الإبداع الشعري، بحضور عدد من الشعراء والمثقفين.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير فى «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهى: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.