جناح «البيئة» يطرح كتبًا مجانًا في معرض القاهرة

قال مسئول جناح وزارة البيئة، إن الجناح يطرح كتبًا عن الاحتباس الحراري وتلوث الهواء والمياه، المحمية الطبيعية بالمجان، موضحًا أن الكتب المطروحة تشمل كل الأعمار، وهناك أركان خاصة للأطفال.وأضاف أنهم يقدمون أنشطة إعادة التدوير وفن طي الورق، بهدف رفع الوعي البيئي للعمل على تحقيق التنمية المستدامة في ٢٠٣٠.وأشار إلى أن الجناح يروج إلى مبادرة تحضر للأخضر التي أطلقتها وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، من خلال توزيع الكتب بشكل مجاني على رواد معرض الكتاب.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.