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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يرفض 5 طلبات لرفع الحصانة عن النواب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:11 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية من قبل النائب علاء عابد في القضية رقم 5198 لسنة 2018 إداري التجمع الخامس، وذلك لقيام النائب علاء عابد، بقذف وسب نجيب أنسي ساويرس.

وجاء رفض اللجنة بسبب وجود شبهة كيدية، ونزاعات سابقة سياسية، وورد في مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن نجيب ساويرس يتهم النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بالقذف والسب.

كما رفض المجلس الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية من قبل النائب نبيل بولس شنودة في القضية رقم 7894 لسنة 2019 جنح الموسكي، وذلك لقيام النائب نبيل بولس بإنشاء مبنى بدون الحصول على ترخيص، وأن هذا المبنى أقيم على مساحة مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولة، وجاء سبب رفض اللجنة رفع الحصانة لوجود شبهة كيد.

كما رفض المجلس 3 طلبات مقدمة من المستشار حمادة الصاوي بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية من قبل النائب مرتضى منصور في القضية رقم 2999 لسنة 2019 إداري العجوزة والقضية رقم 1064 لسنة 2017 إداري العجوزة والقضية رقم 29209 لسنة 2018 جنح العجوزة؛ بسبب وجود شبهة كيدية، ووجود خلافات سابقة بين الطرفين.

كما رفض البرلمان الطلب المقدم لرفع الحصانة عن النائب بديع سيد عمارة، في القضية رقم 3236 لسنة 2019 جنح مركز أسيوط، كما تم رفض الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النائب أحمد محمد بدران في القضية رقم 1997 لسنة 2018 إداري التل الكبير.

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