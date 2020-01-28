السفير المصرى فى بيروت يبحث العلاقات الثنائية مع «دياب»

استعرض سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، آخر تطورات الأوضاع الحالية وبعض القضايا التى تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، السفير الدكتور ياسر علوي، بغرض الاستماع لتقييم رئيس الوزراء اللبنانى الأوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان حاليًا وتصور الحكومة الجديدة سبل التعامل معها.وقام سفير مصر بإطلاع رئيس الحكومة اللبنانية على نشاط عمل "المركز الطبي الاستشفائى المصري" في العاصمة بيروت، بعد مُضى أسبوعين على بدء تشغيله، مشيرًا إلى أن المركز يستقبل حاليًا نحو 500 شخص يوميًا، يتلقون الخدمات الطبية والعلاجية والدوائية بصورة مجانية بالكامل، وذلك في إطار حرص مصر على دعم الشعب اللبناني، لا سيما في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها لبنان.