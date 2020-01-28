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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال: مددنا يد التعاون مع الحكومة إلى أبعد حد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:55 م
عبد العال
عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب نجح بامتياز في مجال التشريع، ولكن أمامه الكثير فيما يخص طلبات المواطنين في الدوائر.

وأوضح: "مددنا يد التعاون مع الحكومة إلى أبعد حد، ولكن أخشى أن ينتهي دور الانعقاد الأخير، ونخرج في نهاية الأمر أننا المخطئون".

وأضاف "عبدالعال" في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن البرلمان فتح الباب لمناقشات في غاية الأهمية، وفي جميع الأدوات الرقابية في شتى المجالات.

وتابع: "في القضايا الخشنة أعطينا للحكومة فرصة، ولكن أتمنى أن تعيد الحكومة النظر في الكثير من الأمور والموضوعات التي ناقشها البرلمان".

يأتي ذلك خلال مناقشة قانون 144 لسنة 2017 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف باسم "تقنين الأوضاع"، بحضور وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي.

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