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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

مسئول جناح عمان: كتاب «الماء» الأكثر مبيعًا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:51 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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قال الدكتور إبراهيم بن حسن البلوشى، مسئول جناح سلطنة عمان بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الواحد والخمسين، إن عمان تشارك بجناحين، الأول لعرض إصدارات وزارة التراث والثقافة ومطبوعات وزارة الإعلام، والجناح الآخر للبيع، وبه 60 عنوانًا بينها عناوين جديدة.

وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الإقبال الكثيف على الكتب التاريخية والأدب واللغة العربية، لافتًا إلى أن الأسعار لا تزيد على 100 جنيه للإصدارات المنفردة، ولكن تزيد للمجموعات.

وتابع: يشهد الجناح إقبالًا كبيرًا من قبل الرواد، منوهًا إلى أن الكتب الأكثر مبيعًا هو "الماء"، لابن الذهبى العماني.

وأشار البلوشي إلى أن أهل مصر جاءوا إلى جناح العرض وقدموا التعازى في السلطان قابوس، لافتًا إلى "أن تنظيم المعرض رائع للغاية، تشعر بالأمان والاستقرار وهذا مصدر أمان لنا".

وأكد أن مصر اختارت السنغال من خلال مقاييس وضعتها، تعتبر راعية ثقافية وعلمية وواجهة، وهذا دليل على ريادتها للقارة الإفريقية في مجال العلم والثقافة.
مسئول جناح عمان: كتاب «الماء» الأكثر مبيعًا
مسئول جناح عمان: كتاب «الماء» الأكثر مبيعًا
مسئول جناح عمان: كتاب «الماء» الأكثر مبيعًا
مسئول جناح عمان: كتاب «الماء» الأكثر مبيعًا

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