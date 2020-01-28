إيبارشية مغاغة تنظم مؤتمر «على هذه الصخرة أبنى بيتى»

تنظم إيبارشية مغاغة للأقباط الأرثوذكس، مؤتمر" على هذه الصخرة أبني بيتي"، يومى 1و2 فبراير المقبل، بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس.يشارك في المؤتمر الأنبا موسي، أسقف عام الشباب، الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، الأنبا أغاثون، أسقف إيبارشية مغاغة للأقباط الأرثوذكس.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 10 فبراير المقبل للبدء في صوم يونان ولمدة ثلاثة أيام تنتهي 13 فبراير المقبل، ويمتنع الأقباط خلال صوم يونان عن تناول المأكولات الحيوانية والأسماك لكونه صومَا من الدرجة الأولى.