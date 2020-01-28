تغريم «منقذ ابنته» 50 جنيهًا لعبورهما من أسفل قطار البضائع

وقال سامح أحمد ناظر محطة قطار الإسماعيلية، لـ"الدستور" إن المحطة لم تجر أي بلاغات أو مذكرات في هذه القضية، مشيرًا إلى أنه بتفريغ الكاميرات تبين استقلال الأب لقطار الزقازيق عقب إنقاذ طفلته، ولا يوجد أي بلاغ رسمي أو رصد للحالة، ولم يتم التعرف على اسم الأب أو أي تفاصيل لإجباره على دفع الغرامة، أو التحفظ عليه وتسليمه للشرطة حال التعرف عليه.



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قررت لجنة من مهندسي هيئة السكة الحديد بالإسماعيلية، تغريم الأب الذي ظهر في الفيديوهات المتداولة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء نفسه أسفل عجلات القطار لإنقاذ طفلته، 50 جنيهًا لعبورهما من أسفل قطار بضائع لاستقلال قطار الزقازيق.