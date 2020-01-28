تفاعل زوار معرض الكتاب مع فرقة «أفريكانو كيدز» الإريترية

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في سابع أيامه، إقبالا كبيرا من الزوار الذين تحلقوا حول فرقة "أفريكانو كيدز" أو أطفال أفريقيا للفنون الشعبية بدولة إريتريا، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور."الدستور" التقت مديرة الفريق أحلام يوسف، والتي أشارت إلى أن الفريق يتكون من 20 عضوا من الفتيات الصغيرات والشباب، موضحة أن الفريق يشارك لأول مرة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد أقاموا عدة حفلات في أماكن متعددة في القاهرة، منها بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة ومكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، واستاد القاهرة الرياضي.من جهته قال أبو الفتوح البرعصي المسؤول عن النشاط، إن العرض نشاط ثقافي نوعي لبيت البادية المصرية بالتعاون مع مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والهيئة العامة المصرية للكتاب، تحت شعار "مصر أفريقيا" على مسرح الشارع والمسرح المكشوف.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.