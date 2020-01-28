الأنبا زوسيما يترأس قداس إلهي بدير الميمون

ترأس صباح اليوم، الأنبا زوسيما؛ أسقف أطفيح، صلاة القُداس الإلهي بكنيسة دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بدير الميمون، بمشاركة مجمع الآباء كهنة الإيبارشية.وخلال صلوات القُداس، دشن نيافته أيقونة للقديس العظيم الأنبا أنطونيوس شفيع الكنيسة، وعقب القُداس اجتمع مع مجمع الآباء الكهنة.جدير بالذكر، أن دير الميمون تابعة لإيبارشية أطفيح، وسُميت بهذا الاسم لأن بها دير الأنبا أنطونيوس الأثرى، فقد سكن أنبا أنطونيوس أولًا في بداية حياته الرهبانية، قبل أن يدخل البرية الجوانية، في الدير المعروف حاليًا باسم دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر.ودير الميمون معروف في التاريخ، بدير الجميزة، أو دير بسبير، أو الدير الخارجي، ويُدعى أيضًا الدير التحتاني.