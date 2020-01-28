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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المخرج خالد مرعي سنة لحيازة المخدرات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:38 م
المخرج خالد مرعي
المخرج خالد مرعي
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المخرج السينمائي خالد مرعي بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ ١٠ آلاف جنيه؛ لاتهامه بجلب مواد مخدرة في مطار القاهرة.

كانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عصام خليفة، قد أحالت المخرج السينمائي "خالد مرعي" مخرج فيلم خيال مآتة، للمحاكمة الجنائية، في اتهامه بجلب مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من العاصمة الهولندية أمستردام، وتم تقديمها للمحامي العام.

وتسلمت النيابة تقرير المعمل الكيماوي للمخدرات التي تم ضبطها بحوزة "المخرج"، والذي أثبت أن المواد المضبوطة لجوهر مخدر الحشيش، وبذور مخدر الماريجوانا، كما استمعت النيابة لأقوال الضابط مجري التحريات حول الواقعة، والذي أثبت جلب المتهم المواد المخدرة أثناء وصوله دولة هولندا.

ونفى "مرعي" خلال تحقيقات النيابة صلته بالمواد المخدرة، وقال "المخدرات مش بتاعتي ومش عارف وصلت حقائبي إزاي".

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، في مخرج سينمائي، وبفتح إحدى الحقائب.

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