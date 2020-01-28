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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

سفير الصين بالقاهرة: لا إصابات بـ«كورونا» بين السائحين الصينيين في مصر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:32 م
لياو ليتشيانج
لياو ليتشيانج
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قال لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، إن هناك تواصل تام وتعاون مع وزارتي الخارجية والصحة في مصر لمنع انتشار وباء فيروس "كورونا الجديد"، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية وسلطات الحجر الصحي تقومان بالإجراءات اللازمة حيال الفيروس ووضع آلية دائمة لمواجهته.

ونفى السفير الصيني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر السفارة الصينية بالقاهرة، وجود أي حالة إصابات بفيروس "كورونا" في مصر، موضحًا أن هناك أربع حالات للسائحين الصينيين في مدينة الغردقة مصابين بسعال وليس فيروس "كورونا"، مؤكدًا إلغاء المراقبة الطبية بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وأشار إلى وجود حالتين صينيتين مصابتين بالسعال والحمى؛ ضمن وفد سياحي يزور مدينة الأقصر، موضحًا أنه من المقرر مغادرة جميع السائحين الصينيين مصر في غضون 5 أيام.

وأكد ليتشيانج، أن القسم القنصلي بالسفارة يتابع وضع المواطنين الصينيين في مصر ويقدم جميع التسهيلات، مشيرًا إلى أنه تم وضع آلية لتسجيل الأسماء والالتزام بكل التعليمات الصادرة عن السلطات المصرية خاصة الحجر الصحي.

وقال إن الجانب الصيني على اتصال دائم مع وزارة التعليم العالي والسفارة المصرية في بكين والجهات المعنية المصرية لمتابعة حالة الطلاب المصريين الذين يدرسون في الصين، مضيفًا: "نولي اهتمامًا كبيرًا بالوضع الصحي لهؤلاء الطلاب، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة حتى الآن".

وأشار إلى أن بلاده نجحت في الماضي في مواجهة تحديات سابقة مثل انتشار وباء سارس عام 2003 وغيرها من الفيروسات ونجحت في القضاء عليها، معربًا عن ثقته بأن الحكومة الصينية ستتنجح في القضاء على فيروس "كورونا الجديد".

ونوه بأن وزير الخارجية الصيني أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في الدول الكبرى لمناقشة التدابير اللازمة لمنع انتشار هذا الوباء، بقوله إن الصين كدولة كبرى لديها مسئولية تجاه المجتمع الدولي تتبني الشفافية والانفتاح فيما يخص هذا الفيروس.

ولفت إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية أشاد أمس الإثنين، خلال زيارته للصين بالإجراءات والجهود لمكافحة فيروس كورونا، قائلًا، إن هناك تعاونًا واسع النطاق بين الخبراء والأطباء الصينيين والأجانب لمتابعة مستجدات هذا الفيروس والعمل على التوصل إلى دواء للوقاية منه.

وقال السفير الصيني، إن الحكومة الصينية تتبنى جميع التدابير والجاهزية في جميع المقاطعات ورفع حالة الطوارئ للدرجة الأولى في جميع أرجاء البلاد، وهذا يتضمن إجراء العزل لمدة أسبوعين لأي شخص مصاب أو مشتبه بإصابته وكذلك وضع كثير من نقاط التفتيش عند النقاط الحدودية لقياس درجة الحرارة والتأكد مع عدم وجود حالات إصابة هذا بالإضافة إلى مطالبة الصينيين الالتزام في المنازل والخروج عند الضرورة القصوى.

وأشار إلى أن وكالات السياحية الصينية أوقفت جميع الفعاليات والأنشطة السياحية ومطالبة السائحين الصينيين بالالتزام بتعليمات وقوانين الحجر الصحي في الدول والتعاون مع السلطات المحلية في الدول التي يسافرون إليها.

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