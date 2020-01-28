علاء عابد: المحافظات تغرق والحكومة لم تحرك ساكنًا

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومات المتعاقبة فشلت في مواجهة أزمة سقوط الأمطار، وتتعرض المحافظات للغرق دون أن تحرك الحكومة ساكنًا.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التنمية المحلية، الذي يشارك في أعمال الجلسة.وأكد "عابد" أن البرلمان المقبل عليه أن لا يستجوب الحكومة أو أي وزير مختص، في حال تكرار أزمات الأمطار، ولكن يجب على الحكومة الموجودة وقتها، أن تتقدم باستقالتها، وليس الوزير المختص فقط.واستنكر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلًا: "ليس من المعقول أن تواجه مصر نفس المشكلة كل عام دون حلول من الحكومة".