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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يكشف عن برنامج الخدمة الاجتماعية (فيديو)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:31 م
تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
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كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عن خطة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في برنامج الرعاية الاجتماعية.

وقال البابا تواضروس الثاني، خلال فيديو له نشره المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الكنيسة بدأت في برنامج الرعاية الاجتماعية منذ 6 سنوات بوضع خطة منظمة للخدمة الاجتماعية بكل تفاصيلها، مضيفًا إن تفاصيل برنامج الخدمة الاجتماعية تشمل المساهمة في زواج البنات، والتعليم ما قبل الجامعي، وحالات المرض سواء العلاج أو العمليات أو الفحص والتشخيص.

وأضاف البابا تواضروس أنه في بداية برنامج الخدمة الاجتماعية بدأنا على مستوي القاهرة، ثم القاهرة الكبري، وجه بحري، القناة، قبلي، ثم بدأنا عمل منظومة من خلال الرقم القومي، لمنع تداخل الحالات.
كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عن خطة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في برنامج الرعاية الإجتماعية.

وقال البابا تواضروس الثاني، خلال فيديو له نشره المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الكنيسة بدأت في برنامج الرعاية الإجتماعية منذ 6 سنوات بوضع خطة منظمه للخدمة الإجتماعية بكل تفاصيلها، مضيفًا إن التفاصيل برنامج الخدمة الإجتماعية تشمل المساهمة في زواج البنات، والتعليم ماقبل الجامعي، وحالات المرض سواء العلاج او العمليات او الفحص والتشخيص.

وأضاف البابا تواضروس أنه في بداية برنامج الخدمة الإجتماعية بدأنا على مستوي القاهرة، ثم القاهرة الكبري، وجه بحري، القناة، قبلي، ثم بدأنا عمل منظومة من خلال الرقم القومي، لمنع تداخل الحالات.

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