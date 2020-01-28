البابا تواضروس يكشف عن برنامج الخدمة الاجتماعية (فيديو)

وأضاف البابا تواضروس أنه في بداية برنامج الخدمة الاجتماعية بدأنا على مستوي القاهرة، ثم القاهرة الكبري، وجه بحري، القناة، قبلي، ثم بدأنا عمل منظومة من خلال الرقم القومي، لمنع تداخل الحالات.

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عن خطة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في برنامج الرعاية الاجتماعية.وقال البابا تواضروس الثاني، خلال فيديو له نشره المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الكنيسة بدأت في برنامج الرعاية الاجتماعية منذ 6 سنوات بوضع خطة منظمة للخدمة الاجتماعية بكل تفاصيلها، مضيفًا إن تفاصيل برنامج الخدمة الاجتماعية تشمل المساهمة في زواج البنات، والتعليم ما قبل الجامعي، وحالات المرض سواء العلاج أو العمليات أو الفحص والتشخيص.