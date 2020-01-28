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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أوبريت «الليلة الكبيرة» بمعرض الكتاب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:29 م
جريدة الدستور
وفاء مستجاب
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قدم مسرح القاهرة للعرائس أوبريت "الليلة الكبيرة" بجناح المسرح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته لـ51 المنعقدة بالتجمع الخامس.

ويعتبر أوبريت الليلة الكبيرة أشهر ما قدم مسرح العرائس في مصر، فهو يصف المولد الشعبي من خلال الشخصيات (الأراجوز- بائع البخت - الرقصة - العمدة - القهوجي - مدرب الأسود) الأوبريت من كلمات صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي وإخراج صلاح السقا، وكان المسرح شديد الزحام وبصفة خاصة الأطفال.

تقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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