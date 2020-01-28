إلغاء ندوة السفير الموريتاني بمعرض الكتاب

ألغيت ندوة الوحدة الإفريقية التي كانت ستستضيف ودادي ولد سيد هيبة السفير الموريتاني بالقاهرة، بسبب اعتذاره لسفره للخارج.وكانت الندوة في قاعة شباب إفريقيا من الساعة ٣ إلى ٤:٣٠ عصرًا.وقال مسئولون عن القاعة، في تصريحات لـ"الدستور"، إن السفير الموريتاني اعتذر قبل بدء الندوة مباشرة بسبب سفره في مهمة عمل خارج مصر.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.