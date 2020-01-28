فيديو.. مديرة دار أيتام تعتدى على فتاة بوحشية

حصلت "الدستور" على فيديو يظهر اعتداء مديرة دار "نهر الحياة" بالعاشر من رمضان على إحدي الفتيات الموجودات بالدار بوحشية.وعلمت "الدستور" أن الفتاة تُدعي رحمة، وأن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي، بسبب خروج الفتاة من الدار منتصف الليل دون إذن المشرفة، لذا اعتدت عليها بطريقة وحشية، موبخة إياها بألفاظ نابية.جدير بالذكر أن هذه الواقعة لم تكن الأولى التي تحدث داخل دور الأيتام، فقد انتشرت العديد من الفيديوهات خلال الفترة الماضية التى تُظهر تعدى المشرفين على الأطفال الأيتام، الأمر الذي يثير جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يستوجب تشديد الرقابة من وزارة التضامن الاجتماعى وتدخل المجلس القومى للطفولة للتصدى لمثل هذه التجاوزات والانتهاكات التى تتم بحق الأطفال.