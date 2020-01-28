رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انتقادات برلمانية لانعدام آلية الجمع المنزلي للقمامة ونقص الصناديق

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:26 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بحل مشكلة القمامة والحد من انتشارها في الشوارع والطرق، وعدم وجود آلية للجمع المنزلي، كما طالبوا بتعميم منظومة الجمع السكني، وزيادة عدد صناديق القمامة في الشوارع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة في الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي.

وقالت النائبة شيرين فراج، مخاطبة وزير التنمية المحلية: "سنة ونصف حضرتك في مقعد الوزارة، الأمر كما هو، الزبالة منتشرة في الشوارع، ويتم استيراد مخلفات من الخارج، التلوث في كل مكان، وكيف يتم رفع أسعار رسوم النظافة دون تحديد آلية لذلك".

وتحدث النائب سعيد حساسين، بخصوص طلب المناقشة العامة المقدم منه عن سياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي، قائلا: "القمامة مغرقة الشوارع، مش بيلاقوا مكان يرموا فيه الزبالة وبيرموه على الدائري، عايزين نجيب عربيتين ولودرين، أتمنى الوزير يجي يفتح محطة كرداسة".

وقال النائب محمد إسماعيل، نائب بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة: "الزبالة بتترمي في الشوارع العمومية في محافظة الجيزة، ومنها بولاق الدكرور، وأرى أن الجمع المنزلي هو الحل الأمثل لمشكلة القمامة".

وطالب اللواء مليجي فتوح، نائب دائرة قويسنا بالمنوفية، بنقل مصنع تدوير القمامة في قرية كفور الرمل بقويسنا؛ لأنه يتسبب في انتشار الأمراض، قائلا: "عندنا مصنع تدوير القمامة في قرية كفور الرمل في المنوفية مصدر موت".

وتابع: "جالنا محافظ قوي لكن فين أدواته اللي هيشتغل بيها، 100 ألف نسمة تعاني من الأمراض، هذه رسالة حتى أخلى مسئوليتي أمام الله، المصنع موجود في وسط المساكن وسط الدلتا، وهناك ظهير صحراوي يمكن نقله فيه، ذلك يتسبب في الأمراض، والمنطقة الصناعية مصدر رزق للمواطن المنوفي، النهاردة لم تصبح مصدر رزق محتاجه دعم".

وطالب النائب طارق السيد، بدعم مصانع تدوير القمامة والمخلفات بالإسكندرية، وتطبيق منظومة الجمع من المنازل، ومنع إلقاء القمامة في الشوارع.

وقال النائب محمد خليفة، إنه بعد توقف مصنع تدوير المخلفات، أصبح يتم نقل المخلفات للمحطات الوسطية في المحلة بمحافظة الغربية، بينما طالب النائب صبحي الدالي، بتخصيص قطعة أرض في البدرشين لإنشاء محطة لتدوير القمامة".

وطالب النائب عفيفي كامل، بمعرفة سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة في الإسكندرية، وعدم تعميم منظومة الجمع من المنازل.

وتساءل النائب حسين خاطر عن سياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الاسكندرية، مشيرا إلى أن شركة النهضة محتكرة المنظومة ويوجد خلل، مطالبا بتوفير المعدات اللازمة لجمع القمامة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

منذ حوالي 4 ساعات

التعليق الأول لـ«تميم» على استقالة رئيس وزرائه

منذ يوم

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

منذ أقل من ساعة

فيديو.. مديرة دار أيتام تعتدى على فتاة بوحشية

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

القضاء الإدارى يؤيد قرار زيادة أسعار كروت الشحن

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

التعليق الأول لـ«تميم» على استقالة رئيس وزرائه

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

إنفوجراف

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

دراسة: «الشلل الرعاش» قد يبدأ قبل الولادة

مستشفيات «ووهان» بالصين تستقبل 15 ألف مريض بالحمى يوميا

فى يومه العالمى.. كل ما تريد معرفته عن مرض «الجذام»

دراسة: هذه الأطعمة تساعد فى القضاء على دهون البطن نهائيًا

منوعات

رابط بوابة الاسكندرية التعليمية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020 الترم الأول

باحثون: طائر القطرس قادر على تحديد سفن الصيد الجائر

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق مؤتمر الثقافة والإبداع الـ5 بجامعة الدول العربية

مصطفى الفقي: جولات «الطيب» صححت مفاهيمَ مغلوطة عن الإسلام

«نهارك بيضحك».. من مفردات الإصطباحة فى الحارة المصرية

«كوكو الضعيف».. مفردات التدخين فى الحارة المصرية