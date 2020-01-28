انتقادات برلمانية لانعدام آلية الجمع المنزلي للقمامة ونقص الصناديق

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بحل مشكلة القمامة والحد من انتشارها في الشوارع والطرق، وعدم وجود آلية للجمع المنزلي، كما طالبوا بتعميم منظومة الجمع السكني، وزيادة عدد صناديق القمامة في الشوارع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة في الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي.وقالت النائبة شيرين فراج، مخاطبة وزير التنمية المحلية: "سنة ونصف حضرتك في مقعد الوزارة، الأمر كما هو، الزبالة منتشرة في الشوارع، ويتم استيراد مخلفات من الخارج، التلوث في كل مكان، وكيف يتم رفع أسعار رسوم النظافة دون تحديد آلية لذلك".وتحدث النائب سعيد حساسين، بخصوص طلب المناقشة العامة المقدم منه عن سياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي، قائلا: "القمامة مغرقة الشوارع، مش بيلاقوا مكان يرموا فيه الزبالة وبيرموه على الدائري، عايزين نجيب عربيتين ولودرين، أتمنى الوزير يجي يفتح محطة كرداسة".وقال النائب محمد إسماعيل، نائب بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة: "الزبالة بتترمي في الشوارع العمومية في محافظة الجيزة، ومنها بولاق الدكرور، وأرى أن الجمع المنزلي هو الحل الأمثل لمشكلة القمامة".وطالب اللواء مليجي فتوح، نائب دائرة قويسنا بالمنوفية، بنقل مصنع تدوير القمامة في قرية كفور الرمل بقويسنا؛ لأنه يتسبب في انتشار الأمراض، قائلا: "عندنا مصنع تدوير القمامة في قرية كفور الرمل في المنوفية مصدر موت".وتابع: "جالنا محافظ قوي لكن فين أدواته اللي هيشتغل بيها، 100 ألف نسمة تعاني من الأمراض، هذه رسالة حتى أخلى مسئوليتي أمام الله، المصنع موجود في وسط المساكن وسط الدلتا، وهناك ظهير صحراوي يمكن نقله فيه، ذلك يتسبب في الأمراض، والمنطقة الصناعية مصدر رزق للمواطن المنوفي، النهاردة لم تصبح مصدر رزق محتاجه دعم".وطالب النائب طارق السيد، بدعم مصانع تدوير القمامة والمخلفات بالإسكندرية، وتطبيق منظومة الجمع من المنازل، ومنع إلقاء القمامة في الشوارع.وقال النائب محمد خليفة، إنه بعد توقف مصنع تدوير المخلفات، أصبح يتم نقل المخلفات للمحطات الوسطية في المحلة بمحافظة الغربية، بينما طالب النائب صبحي الدالي، بتخصيص قطعة أرض في البدرشين لإنشاء محطة لتدوير القمامة".وطالب النائب عفيفي كامل، بمعرفة سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة في الإسكندرية، وعدم تعميم منظومة الجمع من المنازل.وتساءل النائب حسين خاطر عن سياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الاسكندرية، مشيرا إلى أن شركة النهضة محتكرة المنظومة ويوجد خلل، مطالبا بتوفير المعدات اللازمة لجمع القمامة.