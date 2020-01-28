إطلاق المرحلة الثانية من «لم الشمل» بين مصر وإيطاليا

أعلن السفير هشام بدر، سفير جمهورية مصر العربية في روما، وعيسى إسكندر، رئيس قطاع السياسات الدولية بالاتحاد الإيطالي للعمل ورئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، بدء المرحلة الثانية من برنامج "لم الشمل" للأسر المصرية المتواجدة في إيطاليا خلال مارس 2020، والمقرر أن تستمر لمدة 24 شهرًا، أسوة بالمرحلة الأولى للبرنامج، بهدف لم شمل الأسر المصرية التي يعمل عائلها أو أحد أفرادها في إيطاليا.وأوضح بدر، وفق بيان، أن نجاح المرحلة الأولى من البرنامج، والتي انتهت في ديسمبر 2019، دفعت الجانب الإيطالي إلى الإسراع في بدء المرحلة الثانية من هذا المشروع، مشيفا أنه استفاد من المرحلة الأولى ما يقارب من 600 أسرة مصرية تم لم شملها بعائلها في إيطاليا، بما جعل الجالية المصرية تتصدر المرتبة الأولى في الاستفادة من هذا المشروع الذي تتعاون فيه الجهات المعنية في كل من مصر وإيطاليا.وأشار السفير بدر إلى أن الأسر المصرية التي تستفيد من هذا المشروع الهام يتم منحهم إقامات شرعية وتأمينات صحية، وكذا يتم تضمينهم قبل مجيئهم إلى إيطاليا في برنامج تدريبي مجاني خاص بتعلم المفردات الأساسية للغة الإيطالية، بما يضمن لهم سهولة الانسجام في المجتمع الإيطالي فور وصولهم.