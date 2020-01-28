رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرتزقة أردوغان.. أسرار نقل مقاتلي سوريا إلى ليبيا بدعم تركى

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:24 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
طباعة
كشفت صحيفة "ذا نيويورك ريفيو أوف بوك" الأمريكية، عن تفاصيل وأسرار انتقال المقاتلين السوريين إلى ليبيا، بدعم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الصحيفة في تحقيقها الاستقصائي، إن المقاتلين السوريين ومن ضمنهم أجانب في ليبيا معروفون للغاية.

وتابعت أن السلطات التركية خصصت لهم منازل مدنية في طرابلس من أجل الإقامة والتدريب فيها.

وقال الصحفي "فريدرك ويري"، "بعد 15 دقيقة فقط من خطوط المواجهة في طرابلس وجدنا أنفسنا أنا والمرشد الليبي في فيلا من الخرسانة، وهي كانت بمثابة أماكن العيش لبعض المقاتلين السوريين، وكان القائد يجلس على أريكة أرجوانية فاخرة خلف طاولة ضخمة مليئة بأكواب القهوة".

ويدعى القائد "أحمد" وهو ضابط سابق في الجيش السوري ويبلغ من العمر 34 عامًا، يقود مجموعة من المقاتلين عددهم حوالي 500 مقاتل، وصلوا إلى ليبيا قبل شهر تقريبًا، مع عسكريين أتراك، وهناك خطط لنقل 6 آلاف مقاتل سوري إضافيين.

وأكد الصحفي الأمريكي، أن مقاتلي حكومة الوفاق الوطني يشعرون بإحباط بعد التقدم للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وبعد سلسلة هزائمهم المتتالية أمام حفتر في طرابلس وسرت ومصراته.

وتابع أن تركيا تتطلع إلى إبرام عقود بالمليارات لإعادة إعمار ليبيا مرة أخرى وعقود ضخمة من الأسلحة، التي ستخسرها إذا ما تولى المشير خليفة حفتر السلطة.

وأضاف أن هذا كله جزء من خطط أوسع لقوة تركيا الجيوسياسية في عهد أردوغان، ومع ذلك، فهي تنطوي على مخاطر سياسية داخلية: فالمغامرة العسكرية التركية في ليبيا قد تغرق البلاد في مستنقع الحروب، وبالتالي فإن المقاتلين السوريين هم وسيلة مريحة لأردوغان لتجنب هذه المخاطر، مع الاستمرار في ممارسة الضغط على مستقبل ليبيا.

وفي بعض الحالات، يتم اختيار هؤلاء المقاتلين من نفس قوات الوكيل السوري التي أرسلها أردوغان إلى شمال سوريا، ولكن بما يعكس طموحات أنقرة من أجل التأثير الإقليمي، فإن هذا الانتشار الجديد في شمال إفريقيا يتجاوز حدود تركيا.

وقال الصحفي "منذ أواخر العام الماضي، جندت الحكومة التركية هذه الميليشيات السورية للخدمة في ليبيا مع وعود براتب شهري كبير يقدر بنحو 2000 دولار في الشهر وعروض الجنسية التركية، على الرغم من أن أحمد قال إنه حصل على هذه الجنسية قبل أكثر من خمس سنوات، بالنسبة له، وغيره من السوريين الموجودين في الغرفة، فإن الانتماء لتركيا له جذور عميقة، من الناحية العرقية، هم التركمان السوريون، المواطنون السوريون الذين تربطهم علاقات أجداد مع تركيا، كما أنها جزء من ميليشيا سورية أكبر مدعومة من تركيا تسمى فرقة السلطان مراد، والتي سميت باسم حاكم عثماني يضم العديد من التركمان".

وقال أحمد قائد الفرقة "أنا أنتمي إلى الجيش التركي، ولدينا جميعًا منازل في إسطنبول أو غازي عنتاب المدينة الرئيسية في جنوب تركيا".

ويعد أحمد أحد ضباط الجيش السوري قبل الانشقاق عنه عام 2011، والانضمام للجيش السوري الحر.

وقال المقاتلون السوريون في ليبيا إنهم وصلوا إلى هناك عبر مطار طرابلس الوحيد الذي يعمل على متن طائرة عسكرية تركية من إسطنبول، أبلغوا غرفة العمليات في ذلك المطار، والتي تضم كادرًا من الضباط الأتراك الذين يعملون عن كثب مع قادة الميليشيات السورية والليبية.

واعترف "أحمد"، أن الشعب الليبي غير سعيد بوجود القوات السورية، بوجود قوات أجنبية بشكل صريح يعتبرونها إهانة لهم، ومصدر إحراج كبير لحكومة الوفاق الوطني، كما أن الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر يعلم هذه النقطة جيدًا.

وقال: "لا نعلم المدة التي يقضيها هنا، ولكن التعليمات لدينا أن روسيا هي أكبر عدو لنا، وهدفنا هو عدم تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

بسمة وهبة تنجو من الموت فى حريق بمنزلها

منذ يوم

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

منذ حوالي 5 ساعات

«فتش عن تركيا».. الأسباب الكاملة لإقالة رئيس الوزراء القطري

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة الباز للأزهر لتجديد الخطاب الدينى: هذا ما يقصده الرئيس

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

القضاء الإدارى يؤيد قرار زيادة أسعار كروت الشحن

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

التعليق الأول لـ«تميم» على استقالة رئيس وزرائه

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

إنفوجراف

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

دراسة: «الشلل الرعاش» قد يبدأ قبل الولادة

مستشفيات «ووهان» بالصين تستقبل 15 ألف مريض بالحمى يوميا

فى يومه العالمى.. كل ما تريد معرفته عن مرض «الجذام»

دراسة: هذه الأطعمة تساعد فى القضاء على دهون البطن نهائيًا

منوعات

رابط بوابة الاسكندرية التعليمية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020 الترم الأول

باحثون: طائر القطرس قادر على تحديد سفن الصيد الجائر

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق مؤتمر الثقافة والإبداع الـ5 بجامعة الدول العربية

مصطفى الفقي: جولات «الطيب» صححت مفاهيمَ مغلوطة عن الإسلام

«نهارك بيضحك».. من مفردات الإصطباحة فى الحارة المصرية

«كوكو الضعيف».. مفردات التدخين فى الحارة المصرية