مرتزقة أردوغان.. أسرار نقل مقاتلي سوريا إلى ليبيا بدعم تركى

كشفت صحيفة "ذا نيويورك ريفيو أوف بوك" الأمريكية، عن تفاصيل وأسرار انتقال المقاتلين السوريين إلى ليبيا، بدعم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقالت الصحيفة في تحقيقها الاستقصائي، إن المقاتلين السوريين ومن ضمنهم أجانب في ليبيا معروفون للغاية.وتابعت أن السلطات التركية خصصت لهم منازل مدنية في طرابلس من أجل الإقامة والتدريب فيها.وقال الصحفي "فريدرك ويري"، "بعد 15 دقيقة فقط من خطوط المواجهة في طرابلس وجدنا أنفسنا أنا والمرشد الليبي في فيلا من الخرسانة، وهي كانت بمثابة أماكن العيش لبعض المقاتلين السوريين، وكان القائد يجلس على أريكة أرجوانية فاخرة خلف طاولة ضخمة مليئة بأكواب القهوة".ويدعى القائد "أحمد" وهو ضابط سابق في الجيش السوري ويبلغ من العمر 34 عامًا، يقود مجموعة من المقاتلين عددهم حوالي 500 مقاتل، وصلوا إلى ليبيا قبل شهر تقريبًا، مع عسكريين أتراك، وهناك خطط لنقل 6 آلاف مقاتل سوري إضافيين.وأكد الصحفي الأمريكي، أن مقاتلي حكومة الوفاق الوطني يشعرون بإحباط بعد التقدم للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وبعد سلسلة هزائمهم المتتالية أمام حفتر في طرابلس وسرت ومصراته.وتابع أن تركيا تتطلع إلى إبرام عقود بالمليارات لإعادة إعمار ليبيا مرة أخرى وعقود ضخمة من الأسلحة، التي ستخسرها إذا ما تولى المشير خليفة حفتر السلطة.وأضاف أن هذا كله جزء من خطط أوسع لقوة تركيا الجيوسياسية في عهد أردوغان، ومع ذلك، فهي تنطوي على مخاطر سياسية داخلية: فالمغامرة العسكرية التركية في ليبيا قد تغرق البلاد في مستنقع الحروب، وبالتالي فإن المقاتلين السوريين هم وسيلة مريحة لأردوغان لتجنب هذه المخاطر، مع الاستمرار في ممارسة الضغط على مستقبل ليبيا.وفي بعض الحالات، يتم اختيار هؤلاء المقاتلين من نفس قوات الوكيل السوري التي أرسلها أردوغان إلى شمال سوريا، ولكن بما يعكس طموحات أنقرة من أجل التأثير الإقليمي، فإن هذا الانتشار الجديد في شمال إفريقيا يتجاوز حدود تركيا.وقال الصحفي "منذ أواخر العام الماضي، جندت الحكومة التركية هذه الميليشيات السورية للخدمة في ليبيا مع وعود براتب شهري كبير يقدر بنحو 2000 دولار في الشهر وعروض الجنسية التركية، على الرغم من أن أحمد قال إنه حصل على هذه الجنسية قبل أكثر من خمس سنوات، بالنسبة له، وغيره من السوريين الموجودين في الغرفة، فإن الانتماء لتركيا له جذور عميقة، من الناحية العرقية، هم التركمان السوريون، المواطنون السوريون الذين تربطهم علاقات أجداد مع تركيا، كما أنها جزء من ميليشيا سورية أكبر مدعومة من تركيا تسمى فرقة السلطان مراد، والتي سميت باسم حاكم عثماني يضم العديد من التركمان".وقال أحمد قائد الفرقة "أنا أنتمي إلى الجيش التركي، ولدينا جميعًا منازل في إسطنبول أو غازي عنتاب المدينة الرئيسية في جنوب تركيا".ويعد أحمد أحد ضباط الجيش السوري قبل الانشقاق عنه عام 2011، والانضمام للجيش السوري الحر.وقال المقاتلون السوريون في ليبيا إنهم وصلوا إلى هناك عبر مطار طرابلس الوحيد الذي يعمل على متن طائرة عسكرية تركية من إسطنبول، أبلغوا غرفة العمليات في ذلك المطار، والتي تضم كادرًا من الضباط الأتراك الذين يعملون عن كثب مع قادة الميليشيات السورية والليبية.واعترف "أحمد"، أن الشعب الليبي غير سعيد بوجود القوات السورية، بوجود قوات أجنبية بشكل صريح يعتبرونها إهانة لهم، ومصدر إحراج كبير لحكومة الوفاق الوطني، كما أن الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر يعلم هذه النقطة جيدًا.وقال: "لا نعلم المدة التي يقضيها هنا، ولكن التعليمات لدينا أن روسيا هي أكبر عدو لنا، وهدفنا هو عدم تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة".