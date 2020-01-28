رئيس جامعة الزقازيق ومدير أمن الشرقية يفتتحان وحدة إطفاء مستشفى الجامعة

افتتح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، يرافقه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية وحدة إطفاء مستشفى جامعة الزقازيق، بتكلفة مالية تقدر بمليون جنيه، بحضور الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب البشري، والدكتور هشام عنان مدير عام مستشفيات الجامعة. وأكد رئيس الجامعة - خلال الافتتاح- أن وحدة الإطفاء تأتي ضمن تنفيذ منظومة متكاملة للدفاع المدني لخدمة وحماية الجامعة.وأشار الدكتور عبدالسلام عيد، أن تنفيذ وحدة الإطفاء تم بالتنسيق مع الدفاع المدني وتضم جراج يحتوي على سيارة إطفاء مع إمكانية إضافة سيارة ثانية في المستقبل، بالإضافة إلى مكان لإعاشة أفراد النقطة، حيث تمت أعمال وحدة الإطفاء ضمن منظومة الدفاع المدني لحماية المستشفيات وبناء على توصيات الدفاع المدني والذي اشترك في وضع شروط المناقصة وتصميم ومراجعة ما تم من أعمال وكذا تحديد خطوط السير الخاصة بتطبيق تلك المنظومة بتكلفة تصل إلي مليون جنيه، وستكون هذه الوحدة لخدمة المستشفيات بقطاعيها وكلية الطب وجميع منشآت الجامعة.