«أرني أنظر إليك» الأكثر مبيعا داخل جناح «كيان»

شهد جناح دار كيان المصري للنشر والتوزيع، إقبالا كثيفا من المواطنين، في يومه السابع، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.ويشمل كتيبات دار كيان مجموعة من الكتب والروايات المختلفة، وكان أكثر ما يجذب الشباب من الروايات والكتب هي "أرني أنظر إليك"، وجميع إصدارات كتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، و"أوديف" لمحمد إبراهيم، "كسوة جديدة للكعبة" لمجيب الرحمن مدحت.قالت نفين التهامي المدير التنفيذي لدار الكيان المصري: "إن الأكثر مبيعا في دار كيان على مستوى الروايات هي "أرني أنظر إليك" للكاتبة خولة حمدي الأكثر مبيعا في الدار لأن جمهور الكاتبة خولة منتظرين الرواية منذ عامين.وأضافت نفين لـ"الدستور"، أن الأكثر مبيعا على مستوى الأدب الساخر، كتب الدكتور أحمد خالد توفيق، لان جمهور المعرض انتهز فرصة التخفيضات داخل معرض القاهرة الدولي.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.