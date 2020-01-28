أبو القمصان: هشاشة العلاقة بين الزوجين سببه اختلال منظومة القيم

شاركت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، في ندوة نحو ثقافة جديدة لمناهضة التمييز والتنميط لدى الأطفال والناشئة التي تعقدها منظمة المرأة العربية، ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.وأكدت نهاد خلال كلمتها إن عملية التنشئة في الطفولة المبكرة لها تأثير عميق في تكوين القيم والأفكار في نفوس النشء، وهي عملية تتشكل من مدخلات عدة على رأسها خطاب وسلوك الأبوين داخل الأسرة، والعملية التعليمية في المدرسة ممثلة في سلوك المعلمين أو مضامين المناهج، والخطاب الثقافي الموجه للأطفال في وسائل الإعلام وفي أدب الطفل، فضلا عن الخطاب والسلوك المجتمعي الذي يحيط بالطفل بوجه عام.وأضافت "أبو القمصان" من هنا يظهر أن الجهود الرامية لمناهضة التمييز ضد المرأة، وخلق ثقافة صديقة وداعمة لها لابد أن توجه اهتماما خاصًا لعملية التنشئة من أجل كسر الحلقة الثقافية المفرغة التي لا تنفك تنتج الأفكار السلبية بشأن المرأة ومكانتها.وأوضحت أن هذه الأفكار التي قد تصبح منبعًا لسلوكيات غير مقبولة ضد المرأة والفتاة في سياقات مختلفة، وتؤدي إلى حرمان النساء من بعض حقوقهن الأساسية كحقهن في الميراث، وإلى هشاشة العلاقة بين الزوجين لغياب قيم الاحترام المتبادل وبين أفكار رجعية متخلفة وخطاب ديني شديد الانغلاق.وجدير بالذكر أن منظمة المرأة العربية، منظمة حكومية تعمل في إطار جامعة الدول العربية، وهي المؤسسة الإقليمية المعنية بتنسيق العمل العربي المشترك حول قضايا المرأة.