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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تحصيل 41 ألف جنيه مستحقات مصري في إيطاليا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:13 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو – إيطاليا، نجح في حل ودي لشكوى العامل المصري "م.س.م" الذي يعمل لدى صاحب العمل "ح. س. ح"، بتحصيل راتب شهرين قدره 2400 يورو للعامل، أي ما يوازي 41 ألفا و784 جنيها مصريا.

ووفق بيان، تلقى الوزير، تقريرًا بذلك عبر المستشار العمالي بميلانو مجدي سيد حسنين، أشار فيه إلى أنه قام بعقد لقاء مع نخبة من كبار الجالية ممثلين لجمعية "اللوتس" للتواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل، وتم التأكيد على ضرورة وجود عقود عمل للعمال المصريين، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التي تواجههم، فضلا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي في خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصى للمستشار العمالي.

كما تم عقد لقاء مع ممثلي الجالية في مدينة "reggio emilia"، وجاري عقد لقاءات مع باقي أعضاء الجالية، بالإضافة إلى اجتماع آخر مع المصريين دون سن ١٨ عاما لشرح كيفية التواجد القانوني داخل المجتمع الإيطالي، فضلا عن عمل جولة ميدانية لأقدم مطاعم ميلانو ويسمى (toasteria)، وتم مقابلة صاحبه أحمد عبد السلام، ويعمل لدى عددا من المصريين، حيث تم التنبيه عليهم بضرورة الحفاظ على عملهم وبذل أقصي طاقه في العمل لرفع شأن العمالة المصرية.

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