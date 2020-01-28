رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

انتهاكات الحمدين ضد أطفال قبيلة الغفران.. «قتل البراءة»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:10 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
طباعة
لم يسلم أحد من انتهاكات النظام القطري، فالانتهاكات التي يرتكبها طوال الوقت وصلت إلى الأطفال، الذين لا ذنب لهم في الصراع الذي اختلقه نظام تميم، فعلى مرأى ومسمع من الجميع، يرتكب نظام الحمدين انتهاكات جسيمة تجاه الأطفال، جعلت المنظمات الحقوقية تطالبه بالكف عن الأذى الذي يتعرض له الأطفال.

"إيذاء أطفال قبيلة الغفران"
نقل قطريليكس عن مواطن قطرى، قوله: "سلب نظام الحمدين كل معانى الطفولة لدينا، ضاربا بكل معانى الرحمة عرض الحائط، فأصبحت الطفولة بالنسبة لنا ليست أجمل مراحل الحياة وأعذبها"، مؤكدًا أن أبرز الأطفال المجنى عليهم هم أطفال قبيلة الغفران الذين حرمتهم قطر من التعليم ومن الخدمات الصحية بعد أن أسقطت عنهم الجنسية وأصبحوا بلا هوية، وفضح طفل فى رسالته ما يسمى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، التى تآمرت عليه وعلى قبيلته، وكانت الغطاء الحكومي الحقوقي الكاذب لطمس الحقيقة وتبرير الإجراءات التعسفية ضد حقوق قبيلة الغفران فى قطر.

"طفل يستغيث: ماذا فعلت بحياتي؟"
يروى الطفل محمد جابر الغفراني الذى يبلغ من العمر 13 سنة، جرائم النظام القطرى بحقه، ويقول: "ولدت فى مستشفى حمد فى قطر وجئت إلى جنيف لاسترجاع جنسيتي والمطالبة بحقوق الإنسان العالمية وبالأخص القطرية، ويتساءل الطفل لا أدرى ماذا فعلت بحياتي؟".

وأضاف الطفل، في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ونقلته وسائل إعلام أجنبية، أن مطالبة تكمن فى استعادة جنسيته مجددًا من النظام القطرى، هو وجميع أطفال القبيلة، ممن يتمنون العودة مجددا للعيش في وطنهم والدراسة هناك.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة وفاة شاب مصرى بـ«كورونا» فى الصين

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل الاعتداء على مواطن مصرى فى تركيا

منذ حوالي 4 ساعات

بسمة وهبة تنجو من الموت فى حريق بمنزلها

منذ حوالي 19 ساعة

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

القضاء الإدارى يؤيد قرار زيادة أسعار كروت الشحن

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

التعليق الأول لـ«تميم» على استقالة رئيس وزرائه

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

إنفوجراف

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

دراسة: «الشلل الرعاش» قد يبدأ قبل الولادة

مستشفيات «ووهان» بالصين تستقبل 15 ألف مريض بالحمى يوميا

فى يومه العالمى.. كل ما تريد معرفته عن مرض «الجذام»

دراسة: هذه الأطعمة تساعد فى القضاء على دهون البطن نهائيًا

منوعات

رابط بوابة الاسكندرية التعليمية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020 الترم الأول

باحثون: طائر القطرس قادر على تحديد سفن الصيد الجائر

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق مؤتمر الثقافة والإبداع الـ5 بجامعة الدول العربية

مصطفى الفقي: جولات «الطيب» صححت مفاهيمَ مغلوطة عن الإسلام

«نهارك بيضحك».. من مفردات الإصطباحة فى الحارة المصرية

«كوكو الضعيف».. مفردات التدخين فى الحارة المصرية