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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الصحة»: استعدادات أخيرة لإطلاق مبادرتي «أسرة الرعاية» و«الحضانات»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:09 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد الدكتور أحمد محيي، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، أن الوزارة تستعد حاليًا لإطلاق مبادرة توفير أسرة الرعاية، وتعمل على تخصيص الميزانية الخاصة بالمبادرة، على أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع المستشفيات الخاصة استعدادًا للبدء في المبادرة خلال العام الجاري.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أنه تم تدشين تلك المبادرة لحل أزمة نقص أسرة الرعاية، وتوفيرها للمرضى، كما سيتم التعاون مع المستشفيات الخاصة لتوفير خدمة الحضانات وأسرة العناية المركزية معًا.

هذا، وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انطلاق مبادرتين جديدتين لتوفير أسرة الرعايات المركزة والحضانات للمرضى، مؤكدة أن هناك عددًا من المقترحات التي يتم مناقشتها بين الجهات الطبية المعنية، وبحث سبل تنفيذها.

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